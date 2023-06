Kim dentro o fuori il Napoli? Un altro club inglese pronto a pagare la clausola

Il difensore del Napoli, Kim Min-jae, ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Manchester United e un’altra squadra inglese.

Nel mercato estivo si prospettano nuovi sviluppi per Kim Min-jae. Il sudcoreano, grazie alle sue performance non di poco conto, ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello, pronti a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto e che potrebbe favorire il suo addio alla squadra partenopea durante i primi quindici giorni del calciomercato. Sono ricorrenti le voci che vedono il Manchester United in pole per il difensore del Napoli, ma non solo. Kim è entrano nel mirino anche di un’altra squadra inglese.

Secondo quanto riportato da talkSPORT, c’è un’altra squadra pronta a pagare l’importo richiesto dalla clausola per assicurarsi Kim ed è il Newcastle. Negli ultimi tempi, la candidatura del club è diventata sempre più concreta per l’acquisizione del difensore azzurro, ma servono circa 50 milioni di euro per portare a termine l’operazione. Il Newcastle, essendo riuscito a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, considera Kim uno dei rinforzi più importanti per la prossima stagione. In caso di volontà del giocatore e di un trasferimento ufficiale, il Napoli non potrebbe opporsi alla sua partenza.