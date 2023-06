GAZZETTA – Il Napoli perde già Kim: al Maradona saluta i tifosi

Notizie Calcio Napoli, tutte le notizie di oggi – Kim al Manchester United, il difensore saluta i tifosi allo stadio Maradona.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, oramai non ci sono più possibilità di vedere Kim con la maglia del Napoli nella prossima stagione. La notizia viene rilanciata oramai dai giorni dai massimi quotidiani sportivi italiani. Non accade invece la stessa cosa sui tabloid inglesi, dove lo sbarco di Kim al Manchester United non è così chiacchierato.

Kim al Manchester United: al Maradona l’addio ai tifosi

Napoli-Sampdoria sarà la partita degli addii importanti, principalmente quello di Luciano Spalletti che darà le dimissioni, prendendosi un anno sabatico.

Gazzetta dello Sport scrive che “quello di Kim – e non solo – sarà un saluto che sa di addio. Ormai tutti gli addetti ai lavori, anche se bisognerà attendere i primi di luglio per l’ufficialità, danno per scontato che il Manchester United pagherà la clausola che consente nei primi quindici giorni del mese prossimo di ingaggiare il centrale difensivo sudcoreano“.

Napoli: i sostituti di Kim

Sempre sulla Gazzetta si parla dei possibili sostituti di Kim: “Nel ruolo di centrale difensivo ci sono due profili interessanti che giocano in Bundesliga e già sono rodati a buoni livelli. Cominciando da Hiroki Ito, titolare dello Stoccarda, classe 1999, già da un anno nel giro della nazionale giapponese. Si tratta di un centrale alto e longilineo ancora da affinare tatticamente, ma con ottima disciplina in campo. Nello stesso ruolo altro profilo interessante è quello di Ko Itakura, classe 1997, del Borussia M’Gladbach“.