Il Napoli alla ricerca urgente di un difensore centrale: quattro i nomi monitorati

Il Napoli deve trovare un difensore centrale che possa sostituire Kim: in prima fila ci sarebbe Max Kilman del Wolverhampton, ma attenzione anche ad altri tre.

Notizie mercato Napoli – Il Napoli sarà alle prese con un vuoto stratosferico, quello che sarà lasciato da Kim Min-jae, uno dei difensori più forti del Napoli che è stato in grado di raccogliere un’eredità pesantissima come quella di Kalidou Koulibaly. Kim è praticamente un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Il giocatore sudcoreano terminerà il servizio di leva obbligatorio (giovedì) e sarà disponibile per la firma con il club teutonico. Sarebbero già state fissate le visite mediche che poi porteranno alla firma. Al Napoli andranno in cassa 58 milioni di euro, dunque una grande plusvalenza, visto che solo la scorsa stagione Kim fu pagato 20 milioni di euro dal Fenerbahce.

Kim al Bayern Monaco, quattro i nomi monitorati

Con l’uscita di Kim, il Napoli deve assolutamente correre ai ripari e trovare un difensore centrale di livello. Come riportato dal Corriere dello Sport sarebbero quattro i nomi monitorati dal club azzurro con Max Kilman in prima fila. Ci sarebbe stata anche la prima offerta da parte di Aurelio De Laurentiis, una somma di 35 milioni di euro che però sarebbe stata rifiutata dal Wolverhampton.

“Minjae diventerà un giocatore del Bayern appena lascerà la caserma di Nonsan, in Corea, dove sta completando le tre settimane di addestramento obbligatorio di base (terminerà giovedì), e il Napoli sta trattando con il Wolverhampton per Max Kilman, mancino di 26 anni ritenuto un erede perfetto: in Inghilterra hanno raccontato della prima offerta di DeLa – 35 milioni di euro – e del rifiuto dei Wolves. Con precisazione: lo valutano 40 milioni. Kilman è seguito anche dal Tottenham”.

Il club azzurro segue anche altri nomi. “Kilman non è l’unico: Robin Le Normand è un altro profilo ritenuto molto importante. Nazionale spagnolo nato in Francia, 26 anni e una clausola rescissoria da 40 milioni nel suo contratto con la Real Sociedad. In lista anche il francese del Liverpool, Ibrahima Konaté, 24 anni e appena 14 presenze nell’ultima stagione. Dall’Olanda raccontano pure che il Napoli è tra i club interessati a Danilho Doekhi, 25 anni, gigante dell’Union Berlino”.