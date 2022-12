De Pauli: “Juventus? La Uefa prenderà posizione ma non deciderà nulla”

Andrea De Pauli ritiene che, in merito alla bufera Juventus, la Uefa prenderà posizione ma non deciderà nulla

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna del Corriere dello Sport.

“La lettera di Tebas? Non è la prima volta che Tebas incita provvedimenti di questo tipo. Già in passato lo aveva fatto: la Superlega secondo Tebas mette a rischio i campionati nazionali e lui difende il suo prodotto. Ha colto il momento di difficoltà della Juventus per minacciare anche Real Madrid e Barcellona. Ceferin è contrario ad eliminare la Superlega, in passato i provvedimenti contro Psg e City sono rientrati per cui non so quanto i provvedimenti Uefa siano attendibili. Mi aspetto che la Uefa prenda posizione, ma non deciderà nulla, le cose prenderanno il verso che decide la giustizia sportiva. La Uefa sarà sicuramente d’accordo con Tebas, ma ripeto, da qui a prendere provvedimenti effettivi ce ne passa”.

“E’ vero che l’Italia non è ai Mondiali, ma alcune Nazionali che si sono presentate con grandi ambizioni, poi sono rimaste deluse. Non so se sia un’annata particolare, ma l’Italia credo stia risalendo dopo aver vissuto un momento drammatico. La Juve in difficoltà non aiuta tutto il movimento italiano, ma c’è il Napoli che sta stupendo e anche qui in Spagna se ne parla benissimo. Si dice che sia la squadra che gioca il più bel calcio.

“Il 17 dicembre Napoli-Villarreal? Il grosso problema del Villarreal è stata la fuga di Emery per cui il club si è ritrovato senza la sua guida che aveva blasone anche a livello internazionale. Il nuovo allenatore ha un gioco spettacolare, ma fa un calcio ha bisogno di essere preparato e quindi mettere Setien al Villarreal a stagione in corso è stato rischioso. Anguissa in Spagna lo conoscevamo come un giocatore poco fisico, ingenuo e invece è diventato uno dei segreti del Napoli”.