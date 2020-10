Juventus-Napoli spuntano nuovi elementi: I bagagli erano sull'aereo

Juventus-Napoli si arricchisce di nuovi elementi. I bagagli dei calciatori azzurri erano già caricati sull’aereo per Torino.

Il processo d’appello su Juventus-Napoli potrebbe ribaltare una sentenza ritenuta da molti ingiusta. Il Napoli prepara la linea difensiva per ribaltare la decisione di Mastrandrea di punire gli azzurri con la sconfitta a tavolino 0-3.

La linea difensiva del Napoli si fonda su un principio unico, come ha spiegato l’edizione odierna del Corriere dello sport. Ecco uno stralcio:

“La tesi difensiva del Napoli si fonderà prettamente sul rispetto della legge e dunque delle prescrizioni (via pec) della Asl Napoli 1, datate 2 e 3 ottobre (venerdì e sabato); e di quelle della Asl Napoli 2 Nord, datate 3 e 4 ottobre (domenica).

Il club azzurro, ritiene di essersi semplicemente attenuto all’obbligo di isolamento fiduciario, ribadito espressamente anche dalla presidenza della Regione ancora via pec il 3 ottobre, per tutti i contatti stretti dei positivi al Covid-19 accertati tra il 2 e il 3 ottobre

(Zielinski, Elmas e Costi, collaboratore del ds Giuntoli)”.

I BAGAGLI DEL NAPOLI ERANO GIÀ SULL’AEREO

“Il giudice Mastrandrea, ha ritenuto “indicative” le note del 2 e del 3 ottobre, e “prescrittive” soltanto quelle del 4 dell’Asl Napoli Nord 2.

Attraverso il ricorso, De Laurentiis ha intenzione di dimostrare di non aver fatto altro che seguire la normativa vigente.

Impossibile partire, in pratica, se i contatti stretti – e cioè l’intero gruppo squadra – hanno l’obbligo di rispettare la quarantena.

A supporto potrebbero essere allegati i video dell’allenamento di rifinitura del sabato al centro sportivo di Castel Volturno e le mail tra il team manager azzurro e l’hotel che avrebbe dovuto ospitare la squadra a Torino.

Così da dimostrare l’intenzione di effettuare la trasferta. E tra l’altro, il club aveva anche prenotato dei tamponi per domenica mattina presso una struttura torinese.

Sul charter poi annullato erano già stati sistemati i bagagli della squadra e dello staff; e il pullman della società si trovava già a Torino“.