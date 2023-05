Il Napoli come modello da seguire: “Ha avuto il coraggio di tagliare i rami secchi e ripartire”

Il giornalista De Paola si è soffermato sulla situazione in cui si trova la Juventus tirando in ballo il Napoli come modello da seguire.

Durante un intervento su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola si è soffermato sulla delicata situazione in cui versa la Juventus di Massimiliano Allegri sottolineando l’importanza di riparare i rapporti all’interno del club e non solo: “Dalla relazione con Ceferin a quella con Gravina, non ci sono dei grandi rapporti e si deve cercare di ricucire. Inoltre, è necessario ripartire con un nuovo allenatore. Gli ultimi due anni con Allegri sono stati un fallimento, non si è costruito nulla e sono stati acquistati giocatori anziani, trascurando talenti come Vlahovic che sono stati lasciati in secondo piano. È ora di ricominciare da zero, e Allegri non è la persona adatta per questo compito.”

Non sarà semplice dire addio ad Allegri: si stanno valutando i nomi di Tudor e Thiago Motta come possibili sostituti. De Paola ha commentato: “Secondo me, entrambi sono scelte valide per una ricostruzione. Sono entrambi allenatori con esperienza e capacità di lavorare con i giovani. Altri nomi mi avrebbero sorpreso. Ho apprezzato molto il percorso di Giuntoli e Spalletti a Napoli. La Juventus dovrà seguire la stessa strada in modo inevitabile. Il Napoli ha avuto il coraggio di tagliare i rami secchi e portare nuove figure, che all’inizio sono state anche prese in giro.”

De Paola riconosce dunque il percorso straordinario del Napoli esortando la Juventus a prendere il club azzurro come modello, affrontando le difficoltà e adottando una mentalità di crescita basata sui giovani talenti.