Juventini furiosi con Enrico Mentana. Una battuta scatena l’ira dei bianconeri

Una battuta di Enrico Mentata sulla Juve scatena l’ira dei tifosi bianconeri. Il direttore del Tg7, al centro di polemiche sui social per una frase sulla Vecchia signora.

MENTANA E LA BATTUTA SULLA JUVE

Il direttore Enrico Mentana, noto tifoso dell’Inter, nel corso del suo intervento a margine del progetto Interspac , ha fatto una battuta sulla Juventus che ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri, scatenando una polemica in particolare sui canali social del giornalista.

Mentana durante il dibattito i sull’importanza del tifo sano, del fair-play è stato lapidario affermando: “Il tifo deve essere rispetto per gli avversari, mi commuovo quando vedo persone che sfidano le intemperie con le maglie di calcio, fa sempre piacere vedere in giro la maglia dell’Inter e di altre squadre, tranne quella della Juventus dato che la indossano solo per non essere espulsi”.

La battuta di Mentana, palesemente ironica, sulla Juve non è piaciuta ai tifosi della Vecchia signora che sui social hanno dato il via ad un’accesa polemica con il direttore del TG7:

“Cosa potevamo aspettarci da un tifosi Interista”.

“Mi spiace ma con battute da bar sport svilisce se stesso se è veramente una persona intelligente”.

“Dopo questa battuta tutti avranno vita dura per la corsa al Pulitzer”.

“Credevo fosse una persona un tantino superiore”.

“Che delusione”, questi sono solo alcuni commenti che si possono leggere sui profili social di Mentana dopo la battuta contro la Juve.