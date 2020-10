Juve-Napoli, Bonucci: “Esiste un regolamento e noi lo abbiamo rispettato”

Leonardo Bonucci commenta la sentenza su Juve-Napoli. Il difensore bianconero parla di regolamento e di rispetto delle regole.

Juve-Napoli, Leonardo Bonucci dal ritiro della nazionale di Roberto Mancini, commenta la sentenza del giudice sportivo che ha punito gli azzurri con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica.

Queste le parole di Bonucci: “Il 3-0 della Juventus a tavolino contro il Napoli? Sono semplicemente le regole e ci siamo attenuti a quelle. C’è un regolamento scritto e noi lo abbiamo rispettato. I calciatori della Juventus positivi al Covid sono in quarantena, noi andremo in isolamento per allenarci. Proveremo a vincere con il Crotone e poi a Kiev. Dobbiamo pensare solo a quello“.

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia e della Juventus, è stato spesso al centro di polemiche legate alle provocazioni e alle “amicizie” con gli arbitri. Bonucci invoca il rispetto delle regole su Juventus-Napoli, ma gioca in uno stadio che espone scudetti revocati, in barba alle leggi del calcio.