Nazionale,Bonucci punge il Napoli: ‘Emergenza Covid? Dispiace vivere questo momento, ma grazie al protocollo si può giocare”

L’Italia all’esame Lewandowski, il cannoniere del Bayern Monaco e della Polonia. Lewandowski, probabile vincitore del Pallone d’oro 2020, se i francesi di France Football non avessero deciso di annullare questa edizione del premio a causa della pandemia.

Gli azzurri affrontano i polacchi a Danzica, la città sul mar Baltico in cui quarant’anni fa prese vita Solidarnosc, il sindacato di Lech Walesa, il movimento che con l’appoggio di Papa Wojtyla contribuì ad abbattere la cortina di ferro, a sciogliere la glaciazione tra Est e Ovest.

Al fianco del ct Roberto Mancini, Leonardo Bonucci nella conferenza stampa della vigilia del match di Nations League tra Polonia e Italia, è tornato sulle polemiche di Juve-Napoli e il protocollo anti-covid.

“L’emergenza Covid? “Ci siamo così tanto allenati che non pensavo da quanto tempo non giocavo una partita. Per noi della Juventus è bello far parte di questo gruppo. Ci sono delle regole che ci permettono di stare abbastanza tranquilli. “.

Bonucci punzecchia il Napoli: “Alla Juve abbiamo messo da parte tutte le polemiche e tutto quello che è girato intorno alla partita non disputata domenica scorsa. Dispiace vivere questo momento, ma grazie alle regole possiamo giocare le partite e questo è quello che conta”.

Sulla bolla della Juve, Bonucci aggiunge: “Eravamo tranquilli, eravamo nella bolla ma più per precauzione che per effettiva necessità. Per seguire un protocollo creato ad hoc per continuare a giocare. Ora ci mettiamo alle spalle le polemiche e tutto il resto“.

Anche in nazionale va in scena il solito refrain, Bonucci punge il Napoli, ma minimizza sulla bolla della Juventus.

Ricapitolando: c’è il Covid e tutti siamo chiamati a uscire di meno, viaggiare di meno, socializzare di meno, fare tutto di meno; il calcio invece, che piange miseria, non rinuncia a una sola partita, nè a Italia-Moldavia nè alle amichevoli internazionali e così si scava la fossa. Ziliani.