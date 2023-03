Foto: “Juve Merda”, i tifosi del Friburgo compongono la scritta con le magliette

I tifosi del Friburgo presenti all’Allianz Stadium di Torino hanno esposto uno striscione “Juve merda” fatto con le magliette.

I fans del Friburgo hanno lasciato il segno all’Allianz Stadium di Torino con uno striscione insultante nei confronti della Juventus, avversaria nell’andata degli ottavi di Europa League. I tifosi del Friburgo hanno usato una serie di magliette bianche con una lettera su ognuna formavano la scritta “Juve Merda”.

Nonostante le provocazioni, la Juventus ha vinto 1-0 contro il Friburgo grazie al gol decisivo di Di Maria. Questa è solo la seconda vittoria in casa per i bianconeri in Europa dopo quella contro il Maccabi Haifa in Champions League. La partita è stata dominata dalla Juventus con diverse occasioni importanti nel primo tempo, come quella di Bremer a porta vuota. La squadra di Allegri ha aumentato la pressione nel secondo tempo, trovando il gol con il solito Di Maria, il quarto consecutivo in Europa.

Il Friburgo ha trovato il pareggio ma è stato annullato per un fallo di mano. La Juventus ha mantenuto il controllo della partita fino alla fine, nonostante l’ansia per le condizioni di Chiesa, rimasto in campo dolorante al ginocchio, dato che Allegri aveva esaurito i cambi. Il ritorno decisivo si terrà in Germania tra una settimana.

Lo striscione Juve merda dei tifosi del Friburgo ha fatto il giro del web diventando virale, qualcuno ha criticato la scritta, mentre altri hanno applaudito virtualmente, definendo “una genialata” l’uso delle magliette.