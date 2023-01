Ziliani: “Accostarsi alla Juve è una sciagura. Lo sponsor Jeep è scomparso…

Paolo Ziliani ritiene che essere accostati alla Juve è una sciagura, infatti rivela che lo sponsor Jeep è scomparso dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport

Juventus nei guai per due inchieste parallele. Al caso plusvalenze, per cui ha subito quindici punti di penalizzazione, si aggiunge il processo per la grana stipendi, che verrà discusso nei prossimi mesi. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani sul proprio profilo Twitter ha messo poi in evidenza un aspetto legato al main sponsor del team bianconero: “Oggi è il sesto giorno consecutivo in cui non appare sulla prima della Gazzetta lo sponsor Jeep della Juventus, di solito presenza abituale. Essere accostati al nome e all’entità Juventus è ormai una iattura, lo sponsor da 45 milioni l’anno abbandonerà il club per giusta causa”.

Paolo Ziliani ha scritto in un precedente messaggio su Twitter. “Il capolavoro nel capolavoro dell’ultimo, vergognoso scandalo targato Juventus sono i giornali italiani che lo portano in prima pagina. A distanza di settimane da quanto già fatto da giornali e media di tutto il mondo, Times, BBC e tutto il meglio del bigoncio. Tristezza vera”, ha sottolineato il giornalista.