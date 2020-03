Juve-inter a porte chiuse. Da Torino il piagnisteo Juventino

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse e ilva in scena sulle pagine di. La tronfia ostentazione d’importanza e di superiorità bianconera si è trasformata nel più becero dei vittimismi (fino a sconfinare in un atteggiamento nevrotico).Ad ogni accusa lanciata verso la Juventus, rea di essere avvantaggiata dagli aiuti arbitrali (come ha ammesso lo stesso) da Torino si scagliavano verso Napoli tacciandoli di. Ora ila lega Calcio di voler fregare la Juve, perché dovrà sfidare l’Inter senza il suo “sacro” pubblico! La domanda sorge spontanea e le altre squadre non faranno lo stesso? non ci risulta che il pubblico dello stadium sia così determinante come quello del San Paolo o dell’Olimpico giusto per citarne alcuni che realmente rappresentano il dodicesimo uomo in campo.