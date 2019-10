Juric: “il Sassuolo Vale il Napoli, sarà una gara difficile”. Il tecnico del Verona parla così in vista della prossima sfida di Serie A con il Sassuolo.

L’allenatore del Verona ha affrontato il Napoli nell’ultima partita di campionato allo Stadio San Paolo di Napoli. Con gli azzurri di Carlo Ancelotti che si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta di Arkadiusz Milik.

“Col Napoli grande prova”

La sconfitta di Napoli brucia ancora al Verona e ad al suo allenatore Ivan Juric che dice: “Ho lavorato diversamente dopo il ko con il Napoli? No. Ero dispiaciuto perché avevamo fatto una grande prova. Le prossime sfide con Sassuolo e Parma? Siamo lontani anni luce da queste formazioni su tanti livelli. In ogni caso non mi piace parlare degli avversari, quindi per la partita con il Sassuolo non è più facile di quella di Napoli, quando abbiamo giocato contro squadre più deboli ci sono state comunque partite aperte”.