Jorge Mendes, genio delle trattative, punta a Casadó per il Milan 2026 dopo Goncalo Ramos.

Tragedia colpisce il mondo del calcio: la morte di Diogo Jota e Andre Silva

GONDOMAR, PORTOGALLO – 4 LUGLIO: Jorge Mendes, agente di Diogo Jota, partecipa a un funerale pubblico per Diogo Jota e suo fratello Andre Silva presso la Capela da Ressurreicao il 4 luglio 2025 a Gondomar, Portogallo. Diogo Jota era un calciatore professionista per il Liverpool FC e la nazionale portoghese, mentre Andre Silva ha giocato per il FC Penafiel nella seconda divisione portoghese. Il funerale, cui hanno preso parte amici, compagni di squadra e il presidente portoghese, arriva il giorno dopo la tragica morte dei fratelli in un incidente stradale nella provincia di Zamora, Spagna. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Questo evento ha scosso profondamente la comunità calcistica, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tifosi e addetti ai lavori. Jota e Silva non erano solo talenti emergenti, ma anche simboli di speranza e passione per il calcio portoghese. La loro carriera, promettente e brillante, è stata tragicamente interrotta in un attimo, ricordando a tutti i pericoli della strada e la fragilità della vita.

Jorge Mendes: l’architetto della strategia di mercato del Milan

Mentre il mondo del calcio piange la scomparsa dei due giovani talenti, Jorge Mendes non è rimasto fermo. L’agente sta infatti emergendo come figura centrale nella nuova strategia di trasferimenti del Milan. Recentemente, ha orchestrato un affare da €70 milioni per il centravanti del PSG Gonçalo Ramos e ora sta lavorando per portare Marc Casadó dal Barcellona al club rossonero.

Non è un segreto che Mendes abbia forti legami con il Milan, avendo già facilitato trasferimenti importanti come quelli di Pervis Estupiñán, João Félix, Andre Silva e il tecnico Sergio Conceição. Con l’eliminazione dei ruoli di direttore tecnico e direttore sportivo, il club ha adottato una struttura più snella, dando al tecnico Ruben Amorim più potere decisionale, il che implica anche una maggiore collaborazione con Mendes.

Secondo diverse fonti, tra cui Sport in Spagna e Sportitalia, Mendes sta lavorando per portare Marc Casadó al Milan. Il centrocampista spagnolo, che compirà 23 anni a settembre, è un prodotto del vivaio del Barcellona ed è stato promosso alla squadra senior nel 2024. Durante la stagione appena trascorsa, ha collezionato 34 presenze con il club blaugrana, contribuendo con un assist, anche se solo 15 di queste sono state da titolare.

La cifra di €70 milioni per Gonçalo Ramos ha suscitato interrogativi tra i tifosi e gli esperti. Si tratta infatti di un record per il club, superando di gran lunga il precedente massimo di €49,4 milioni pagato per Rafael Leão. Quest’ultimo affare, tra l’altro, non è stato totalmente effettuato in un’unica soluzione, aumentando ulteriormente le discussioni sui costi e sulle strategie finanziarie del Milan.

Prospettive future per il Milan e le sfide del mercato

Le modalità di pagamento di questa somma record sono oggetto di speculazione, così come la percentuale che potrebbe andare a Mendes come commissione. La domanda che molti si pongono è: quanto il suo ruolo di intermediario influisce sulla struttura del club, ora che è stata ridisegnata? L’influenza di Mendes sul mercato rossonero è innegabile e potrebbe avere ripercussioni significative sulle future operazioni di mercato.

Con il mercato estivo appena iniziato, ci si aspetta che il Milan compia ulteriori movimenti strategici per rinforzare la rosa. La collaborazione con agenti di comprovata esperienza come Mendes potrebbe rivelarsi cruciale, non solo per portare giocatori esperti, ma anche per assicurarsi giovani promettenti come Casadó, che può portare freschezza e innovazione alla squadra.

In conclusione, mentre il Milan naviga le acque tumultuose del mercato e della vita calcistica, la figura di Jorge Mendes sarà centrale. Se da un lato la tragedia ha colpito il mondo del calcio, dall’altro vi sono anche segnali di speranza e di cambiamento per una squadra che è pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia.

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