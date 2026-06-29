29 Giugno 2026

Storia della tradizione di fragole e panna a Wimbledon: ecco perché le gustano.

redazione 29 Giugno 2026
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Fragole e panna a Wimbledon

Perché fragole e panna sono diventate una tradizione di Wimbledon

Le fragole e panna sono diventate un simbolo indiscusso del torneo di Wimbledon, essendo il torneo istituito proprio nel cuore della stagione britannica delle fragole. L’evento, iniziato nel luglio del 1877, ha trovato coincidenza con il periodo di massima disponibilità di questo frutto, fresco e di stagione, e già associato con l’estate inglese.

Questa tradizione si è consolidata nel tempo non come un’idea di marketing moderno, ma come un’evoluzione naturale di eventi e usanze legati alla stagione estiva nel Regno Unito.

Le origini della tradizione delle fragole a Wimbledon

La prima edizione del torneo di Wimbledon si è svolta presso quello che allora era il All England Croquet and Lawn Tennis Club nel luglio del 1877. In quel periodo, le fragole erano considerate una prelibatezza stagionale, disponibili solo per un breve lasso di tempo durante giugno e luglio, coincidente perfettamente con il torneo.

La sovrapposizione di queste due realtà è la spiegazione più chiara del perché sia nata questa tradizione. Il frutto, fresco e stagionale, si adattava perfettamente all’atmosfera estiva del torneo, dando così ai spettatori un ulteriore motivo per goderne.

È difficile stabilire l’originario momento in cui le fragole furono servite per la prima volta a Wimbledon. Robert McNicol, storico del club All England, ha affermato che non si è certi su quando esattamente questa tradizione sia iniziata. È possibile che l’usanza sia cominciata in modo informale, con gli spettatori che portavano le proprie fragole, prima di diventare parte della cultura più ampia dell’evento.

Come Wimbledon mantiene viva la tradizione oggi

Oggi, mantenere viva questa tradizione coinvolge un’operazione molto più ampia. Le fragole servite a Wimbledon provengono da Hugh Lowe Farms, situata a Mereworth nel Kent, a circa 51 km dal All England Club. Le bacche vengono raccolte ogni mattina e consegnate entro le 9, per poi essere ispezionate, mondato e servite fresche nello stesso giorno.

I numeri parlano chiaro. Nel 2024, Wimbledon ha servito oltre 55 tonnellate di fragole, costituite da oltre 2,5 milioni di singole fragole, 13.241 litri di panna e 251.405 porzioni durante il torneo. Questo incredibile volume evidenzia quanto sia cresciuta la tradizione nel tempo.

Inoltre, BBC Bitesize ha riportato che il prezzo di una porzione di fragole e panna è rimasto stabile a £2.50 per molti anni, con un previsto aumento a £2.70 nel 2025. L’attrattiva di questo dessert rimane innegabile. Fragole e panna sono semplici, stagionali e distintamente collegate a Wimbledon, rendendole un must durante il torneo.

Questa consuetudine non solo offre un collegamento diretto alle radici vittoriane del torneo, ma regala anche ai fan un assaggio di un’estate che si sente profondamente britannica.

Per ulteriori approfondimenti, puoi consultare fonti ufficiali come il sito di Wimbledon e BBC Sport, dove puoi scoprire di più riguardo l’eredità e le tradizioni legate a questo storico torneo.

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