Jennifer Wegerup: “Ibrahimovic ha sempre sognato di chiudere a Napoli”

Ibrahimovic ha sempre sognato di chiudere a Napoli. Lo rivela la giornalista svedese Jennifer Wegerup

La giornalista svedese, Jennifer Wegerup, ha svelato la passione di Ibrahimovic per Napoli.

Poche ore dopo il suo addio ai Los Angeles Galaxy, annunciato alla sua maniera. Zlatan Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro, che secondo l’amica di sempre, la giornalista svedese Jennifer Wegerup, potrebbe essere a Napoli.

Ibra, stando alle ultime voci, tornerebbe di corsa in serie A. Dal Milan all’Inter passando per il Bologna, più di una squadra sta dimostrando interesse per le prestazioni del campione svedese.

Il Bologna dell’amico Mihajlovic, secondo al stampa nostrana appare in pole per Ibra, ma attenzione al Napoli, come ha rivelato a radio TMW, la Wegerup, amica di Ibrahimovic e curatrice della sua autobiografia:

“Ci sono tante voci che girano ora in Italia. Zlatan ha sempre sognato di finire a Napoli, dove è stato grande Maradona, ma 3-4 anni fa, prima degli USA. Poi il Milan ha un posto importante nel suo cuore“.

La Wegerup ha poi aggiunto “Ibrahimovic è Ibrahimovic , nel bene e nel male. Lo fa per ironia, ma un po’ lo fa sul serio. Ha 38 anni, adesso se vuole un altro ruolo.

Dopo aver smesso, deve dare il buon esempio e cambiare strada. Anche in Nazionale ha sofferto il non essere più al centro dell’attenzione.

Ha sofferto certe cose ma deve anche superarle, per la Svezia e per la squadra. Rimane un grande simbolo, ora deve fare un passo avanti e lasciarsi dietro la rabbia.

Nessuna squadra è in pole, dipende solo se vuole continuare a giocare“.