James Rodriguez-Napoli, Mendes è a Madrid. Summit a breve col Real

Ormai non ci sono più dubbi: è James Rodriguez il grande obiettivo del Napoli per questa sessione di calciomercato estiva.

Per James Rodriguez si punta a chiudere a 35 milioni. Ormai non ci sono più dubbi: è James Rodriguez il grande obiettivo del Napoli per questa sessione di calciomercato estiva.

Il club partenopeo in queste ore sta lavorando alacremente al fine di riuscire a regalarsi un campione espressamente richiesto da Carlo Ancelotti e, secondo quanto riportato da Sky, l’operazione potrebbe anche essere chiusa nel giro di 48 ore.

L’obiettivo del Napoli è quello di convincere il Real Madrid ad accettare un prestito oneroso da circa cinque milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a trenta e da quanto emerso nelle ultime ore, anche l’entourage del giocatore è ottimista sul buon esito dell’operazione.

Gli Azzurri puntano quindi a mettere a segno quello che sarebbe uno dei colpi più clamorosi dell’estate e la conferma l’ha del resto data nelle scorse ore anche il presidente De Laurentiis.

“E’ un desiderio di Ancelotti, lui sa quanto può essere utile per noi. Anche se è costosissimo noi andiamo avanti”.

Summit a breve col Real

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è uscito alla scoperto sul mercato confermando, ai microfoni di Rado Goal, su Kiss Kiss Napoli, una trattativa che va da avanti da tempo: “Siamo interessati a James Rodriguez, cercheremo di accontentare Ancelotti che lo vuole fortemente”, e parole del patron del sodalizio ​campano.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Jorge Mendes si trova in questo momento a Madrid per trattare il trasferimento all’Atletico di Joao Felix al Benfica. Dopo avere concluso questa importante operazione, il potente agente parlerà con la dirigenza del Real Madrid al fine di portare il forte trequartista a Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti.

L’affare James Rodriguez, come sottolinea il più importante quotidiano della città campana, è in via di definizione e Aurelio De Laurentiis ha praticamente delegato tutta l’operazione delle mani sapienti dell’agente portoghese. L’accordo sempre vicino. Il Napoli vuole il prestito con diritto di riscatto, il Real Madrid spinge per l’obbligo anche se a cifre inferiori. I blancos, per lasciare partire il colombiano, pretendono una cifra pari a 40 milioni di euro, decisamente inferiore alla prima richiesta (55 milioni, ndr).