Canale 21: “Italiano prossimo allenatore del Napoli, trovato l’accordo”. Il retroscena

Aurelio De Laurentiis avrebbe già raggiunto un’intesa con Italiano per la panchina del Napoli nella prossima stagione.

CALCIO NAPOLI. In casa Napoli si guarda già al futuro per risollevare le sorti della squadra dopo l’avvio difficoltoso in questa stagione. Secondo quanto riportato da Bruno Siciliano, professore di Robotica dell’Università Federico II, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già raggiunto un accordo con Vincenzo Italiano per affidargli la panchina azzurra a partire dalla prossima stagione.

L’allenatore della Fiorentina, che ha battuto nettamente il Napoli nell’ultimo turno di campionato, è da tempo nei pensieri di ADL. Dopo un tentativo per portare Antonio Conte, il patron azzurro punterebbe su Italiano come profilo ideale per rilanciare la squadra.

La fonte dell’indiscrezione, ritenuta attendibile, sarebbe vicina agli ambienti della società viola. L’intesa prevedrebbe l’approdo di Italiano all’ombra del Vesuvio a partire dall’estate 2024, con il via libera già accordato dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Si tratta di voci che testimoniano come in casa Napoli si stia già lavorando al futuro.