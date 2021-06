Italia-Galles, spunta la maglia di Mertens. show dei tifosi sugli spalti

Italia e Galles si sfidano nel girone A di Euro 2020. Gli azzurri a punteggio pieno con 6 punti e Galles a quota 4 punti.

L’ultima sfida tra Italia e Galles risale a 18 anni fa, in una gara di qualificazione agli Europei nel settembre 2003. Quel giorno Filippo Inzaghi realizzò la sua unica tripletta con la nazionale italiana (4-0). Nessuno dei nove precedenti incontri tra Italia e Galles si è concluso con un pareggio: sette successi degli Azzurri e due dei Dragoni. Questa sarà la loro prima sfida tra Europei e Mondiali. Le ultime tre partite tra Italia e Galles giocate in terra italiana hanno prodotto 11 gol, tutti realizzati dagli Azzurri (3V).

Dopo aver perso 0-1 contro il Portogallo nel settembre 2018, l’Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 29 partite (24V, 5N). Gli Azzurri potrebbero eguagliare la loro striscia più lunga di match senza sconfitta, registrata tra il novembre 1935 e il luglio 1939 (30).

Il Galles ha superato la fase a gironi nelle sue due precedenti partecipazioni a un grande torneo: Coppa del Mondo 1958 e EURO 2016. Nel caso in cui non dovesse perdere contro l’Italia, avrà un posto nella fase a eliminazione diretta di questo torneo.

ITALIA-GALLES SPUNTA LA MAGLIA DI MERTENS

Sugli spalti prima della partita grande show dei tifosi. Parrucche, bandiere e sciarpe e tante maglie azzurre, non solo della nazionale, spunta infatti anche una maglia del Napoli, precisamente quella di Mertens. Ad indossarla però non è un tifoso italiano, ma una tifosa Gallese, segno che il Napoli piace molto anche in Europa.