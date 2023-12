Inzaghi a DAZN: “Vincere a Napoli ci rende felici. E’ stata una prova di forza e di squadra”

Le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, al termine della sfida della 14esima giornata di Serie A con il Napoli.

Nel suggestivo scenario del Maradona, l’Inter di Inzaghi si aggiudica una vittoria fondamentale battendo il Napoli 3-0 e recuperando la vetta della classifica con un vantaggio di +2 sulla Juventus. Sebbene la prima metà del match abbia visto l’Inter faticare, con Politano che ha sfiorato il gol colpendo la traversa, è stato Calhanoglu a sbloccare la situazione con un tiro da fuori area al 44′.

Nella seconda metà, la squadra di Mazzarri ha iniziato con determinazione, ma l’Inter ha resistito e, grazie a un’eccezionale assist di Lautaro, Barella ha raddoppiato il vantaggio. Nel finale, Thuram ha completato il trionfo con il terzo gol, sfruttando un assist preciso di Cuadrado.

Al termine di Napoli-Inter è intervenuto il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ai microfoni di DAZN commentando la prestazione dei suoi. Nel commentare la partita, Inzaghi ha sottolineato il buon avvio nel primo tempo, evidenziando il gol di Thuram annullato per pochissimo. La sfida contro un’avversaria di alto livello come il Napoli, campione d’Italia in carica, è stata definita una prova di forza per i nerazzurri.

“Nel primo tempo siamo partiti bene, abbiamo fatto gol con Thuram annullato per pochissimo, avevamo di fronte un’ottima squadra, campione d’Italia, ma la nostra squadra è stata bravissima, abbiamo rischiato sulla traversa di Politano”.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Ho abbracciato i ragazzi uno ad uno perchè se lo meritano, avevamo bisogno di una prova così, siamo diventati padroni del campo dopo il 2-0, vincere così a Napoli ci rende felici, ma c’è tantissimo lavoro da fare e cercheremo di fare come negli ultimi tre mesi. E’ stata una prova di forza, di insieme di squadra, abbiamo perso De Vrij dopo 18 minuti, non è stato semplicissimo. Carlos è stato bravissimo.

“A Napoli devi mettere in conto di soffrire qualcosina, avevamo preparato la partita in un determinato modo, sapevamo che il Napoli più lo si tiene lontano dall’area meglio è. In questo momento la squadra ha fatto 3 mesi e mezzo buonissimi, inaspettati, cambiando 13 giocatori c’era la speranza, poi nel calcio purtroppo succede che perdi calciatori, la squadra deve fare il salto di qualità, avevamo provato Carlos una volta in allenamento in quel ruolo, sapevo di avere una alternativa, spero di poter mettere dentro Bastoni la prossima settimana.

Inter può ammazzare il campionato? Magari diranno domani che l’Inter non ha rivali e poi prepareranno altri articoli, ma siamo abituati. Voglio ringraziare i tifosi che erano con noi e quelli a cui è stta vietata la trasferta e che purtroppo non sono potuti venire, un abbraccio a loro”.