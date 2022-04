Inter-Roma, i tifosi del Napoli contro Mourinho: “Le sue parole da ufficio indagini”

Mourinho commenta cosi la sconfitta della Roma con l’Inter: “Siamo venuti qui per vincere ma abbiamo perso contro una squadra forte, di “animali”. Noi ora dobbiamo pensare al sogno della Conference League. Io amo l’Inter e l’Inter ama me, ma io voglio vincere tutte le partite. Non giochiamo più contro le prime quattro e adesso posso dire che vorrei che l’Inter vincesse il campionato. Amo l’Inter, ma amo anche la Roma e il mio lavoro. Siamo pagati per vincere”. E sull’arbitro. “Bravo Sozza, con lui avremo battuto il Napoli“.

TIFOSI DEL NAPOLI CONTRO MOURINHO

Le parole di Mourinho hanno scatenato le ire dei tifosi del Napoli, che sui social hanno scatenato una furiosa polemica contro il tecnico della Roma.

“Perché il Presidente della FIGC siede in tribuna al fianco dell’AD dell’Inter durante Inter-Roma? E perché non è la prima volta che succede? E perché costui è ancora a capo del calcio italiano dopo la figura di mxxxx che ha portato all’esclusione della nazionale dai mondiali?”.

“Sozza per aver officiato una partita che una delle due squadre non ha mai giocato e per i cui episodi non avrebbe mai protestato – allenatore in testa – viene proposto come Presidente del Consiglio”.

“L’anno scorso se lo sono trovati davanti servito su un piatto d’argento ma quest’anno lo stanno RUBANDO punto su punto Con vari episodi annessi. Ma a Napoli tutti muti”.

“Avete sentito Mourinho? Spera che l’Inter vinca lo scudetto. La sua Roma si è scansata contro l’Inter”.

“La Roma ha fatto la partita della vita contro di noi”; “Una Rometta al cospetto di una buona Inter”.

“Mourinho non si lamenta degli arbitri perché ha affrontato la sua Inter”.

Questi alcuni dei commenti che i tifosi del napoli hanno lasciato sui sociial.