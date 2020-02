Inter e Napoli vogliono Marash Kumbulla. Il Verona aumenta la richiesta anche grazie al possibile inserimento dei due club di Manchester.

Inter e Napoli si sfideranno in coppa Italia, Gli azzurri cercano il riscatto dopo la pesante sconfitta in casa contro il Lecce. Gli uomini di Conte vogliono vincere per tentare l’accoppiata scudetto e coppa nazionale.

Inter e Napoli avversari anche sul mercato, il nome caldo è quello di Marash Kumbulla come riporta Sky sport.

Il Napoli e l’Inter sono da tempo sulle tracce di Kumbulla, il difensore classe 2000, ha convinto anche i più scettici dopo l’ottima prestazione contro la Juventus. Il Verona nel frattempo ha aumentato di 10 milioni la richiesta iniziale, il prezzo di Marash Kumbulla è passato da 20 milioni a 30 e tende all’aumento.

Il Napoli confida nel buon rapporto con la società veneta dopo la chiusura dell’affare Rrahamani per 14 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non molla la presa e non manca chi sostiene che dietro tale insistenza ci siano due motivi: la possibile cessione di Koulibaly e l’arrivo del tecnico Juric la prossima estate.

Tuttavia bisogna capire le reali intenzioni del classe 2000 albanese che, ad oggi, secondo quanto trapela, preferirebbe giocare con l’Inter. Non vanno escluse però le piste che portano all’estero. I due club di Manchester potrebbero inserirsi presto.