Inter-Napoli, Manolas: "Abbiamo rialzato la testa contro una grande"

Kostas Manolas ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Inter. Il difensore azzurro ha analizzato le prestazioni altalenanti della squadra partenopea.

Il Napoli ha battuto l’Inter a San Siro nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Rete decisiva nel secondo tempo di Fabian Ruiz, bellissimo tiro di sinistro dello spagnolo.

Kostas Manolas, ha fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport

“Dopo la pesante sconfitta subita in casa abbiamo fatto una grande partita oggi, merito di tutti. Abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra in lotta per lo scudetto. Stiamo lavorando in settimana per migliorare la fase difensiva, siamo migliorati ma contro le piccole prendiamo gol alla prima occasione, contro il Lecce abbiamo subito tre gol mentre oggi abbiamo sofferto portando a casa il risultato. Qualificazione? E’ ancora 50 e 50, perché l’Inter è una grande squadra e verrà al San Paolo per fare la sua partita. Se vogliamo passare dobbiamo puntare a vincere anche il ritorno”.