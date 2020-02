Le pagelle di Inter-Napoli di Coppa Italia premiano Fabian Ruiz e Demme. Fioccano i 7 per entrambi i calciatori autori di una prova maiuscola.

Il Napoli ritrova il centrocampo e le alternative in mediana. Dopo mesi a penare per l’assenza di centrocampi finalmente Gattuso ha problemi di abbondanza. Così contro l’Inter il tecnico del Napoli mandato in campo contemporaneamente: Fabian Ruiz, Demme, Zielinski ed Elmas, conservando comunque in panchina Lobotka e Allan, con il brasiliano entrano nel finale di gara.

Le pagelle di Inter-Napoli premiano proprio Fabian Ruiz e Demme. Per lo spagnolo, autore del gol al 57′, ci sono tutti 7 in pagella. Corriere dello Sport, Gazzetta e Tuttosport concordano nel voto dello spagnolo. Autore di un’assoluta perla. Voti alti che per Diego Demme che dai tre principali quotidiani sportivi racimola due 6,5 (Corriere dello Sport e Tuttosport) ed un 7 da Gazzetta. Voti che sottolineano la prova importante dei due centrocampisti azzurri.

Demme centrocampista ruvido

“Regista ruvido, di carta vetrata, scherma la terra di nessuno. Un po’ si dedica a Sensi e un po’ a Brozo. Capace comunque di tocchi razionali e di contrasti mirati e decisi. Diversamente da Jorginho” scrive Gazzetta commentando il voto a Diego Demme, diventato oramai perno assoluto del centrocampo partenopeo.

“Nel primo tempo asseconda il conservatorismo del Napoli, si vota al contenimento, quasi si mimetizza. Fabian Ruiz ha nei piedi il veleno del crotalo, mai fidarsi dei presunti infingimenti. La sua ora scocca verso l’ora di gioco quando asseconda una ripartenza, la tiene viva duettando con Demme e poi si fa largo al limite, crea lo spazio e il tempo per un sinistro bellissimo, senza scampo per Padelli. Fabian Ruiz, anzi Fabian Luz (luce)” scrive la rosea sulla prestazione di Fabian Ruiz contro l’Inter. Lo spagnolo ha fatto vedere lampi dell’immensa classe che possiede, ma ora serve la continuità.