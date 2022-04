Inter clamorosa sconfitta col Bologna, Napoli che spreco, la classifica. Radu che errore, il video

l’Inter perde col Bologna nel recupero di Serie A. I nerazzurri potevano superare il Milan ma vengono sconfitti per 2-1 allo stadio Dall’Ara. Un risultato sicuramente clamoroso quello di Bologna-Inter recupero della 20sima giornata di Serie A che si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio e poi saltata a causa dei troppi casi Covid tra i felsinei. l’Inter ha fatto di tutto per giocare il match il più tardi possibile, per trovare magari un Bologna già salvo e con meno stimoli. In effetti il Bologna era già salvo ma ha reso per nulla facile la vita all’Inter che dopo 3 minuti era già in vantaggio con Perisic. Al 28simo il gol di Arnautovic pareggia il match.

Il monologo nerazzurro dura per tutta la ripresa, ma il Bologna ha il merito di non rinunciare mai alle ripartenze. Il gol del 2-1 per il Bologna con l’Inter arriva da un errore clamoroso di Radu, portiere di riserva che ha dovuto giocare al posto di Handanovic. Radu liscia clamorosamente il pallone e permette a Sansone si infilare a porta vuota. l’Inter con la sconfitta col Bologna resta a 2 punti dal Milan primo in classifica. Ora sono i rossoneri nettamente favoriti per lo scudetto. Il crollo dell’Inter fa aumentare i rimpianti per il Napoli che nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto, buttando alle ortiche uno scudetto che sembrava più che possibile quest’anno. Un motivo in più per riflettere durante le cene di De Laurentiis, perché il rimpianto ora aumenta ancora di più.