Fiorentina distrutta dall’Udinese, dai social: “Sono gli stessi che hanno vinto col Napoli?”

La Fiorentina perde clamorosamente in casa per 4-0, i viola di Italiano dovevano vincere per guadagnare punti preziosi per l’Europa League. I gol di Pablo Mari, Deulofeu, Udogie e Wallace stendono la Fiorentina che dopo la vittoria col Napoli ha trovato solo altri tre punti, quello col Venezia, poi ha perso con Salernitana e Udinese. Sconfitta in Coppa Italia anche con la Juventus.

Fiorentina-Udinese finisce 4-0 e dai social arriva lo sfottò al Napoli: “Ma questi sono gli stessi che hanno dominato con la squadra di Spalletti?” Chiede un utente. C’è chi non riesce a credere alla sconfitta e aggiunge: “Cabral col Napoli ha fatto un super gol, oggi non è partito nemmeno titolare “. Ma sono tanti i commenti che prendono il giro il Napoli, che da quella sconfitta con la Fiorentina ha cominciato il suo declino. Un crollo verticale per la squadra di Spalletti, che ha richiesto anche un intervento di De Laurentiis con annesse cene con la squadra. Il presidente del Napoli a Sky ha spiegato come sta provando a motivare la squadra per questo finale di stagione. Un finale importante perché il club azzurro deve blindare il quarto posto, che significa soldi freschi per le classe del club partenopeo.