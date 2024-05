Inter, Ausilio svela: “Zielinski preso a febbraio”

Inter, Ausilio: “Zielinski e Taremi presi a febbraio. Il DS nerazzurro svela le strategie di mercato del club milanese.

NAPOLI – Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato del mercato nerazzurro in una diretta Instagram con il giornalista Fabrizio Biasin, svelando alcuni retroscena interessanti, tra cui l’acquisto di Piotr Zielinski dal Napoli e di Mehdi Taremi già nel mese di febbraio.

Ausilio ha spiegato che, a differenza della scorsa stagione, quest’anno l’Inter dovrà fare poche operazioni sul mercato: “Se la prossima stagione iniziasse tra una settimana l’Inter avrebbe la rosa pronta”. Il dirigente ha sottolineato l’importanza di avere una rosa equilibrata, con un numero giusto di calciatori per permettere all’allenatore di lavorare con tranquillità.

Riguardo al mercato a costo zero, Ausilio ha dichiarato che sarà simile agli anni scorsi, ma con alcune differenze: “Non abbiamo necessità di vendere. Viviamo di opportunità, sia nel prendere che nel vendere”. Ha poi citato l’esempio di André Onana, ceduto al Manchester United per un’offerta irrinunciabile, e il mancato ritorno di Romelu Lukaku, che ha portato all’addio di Edin Dzeko nonostante l’arrivo di Marcus Thuram.

Il direttore sportivo ha rivelato che l’Inter inizia a parlare con i giocatori in scadenza di contratto già a febbraio, cogliendo diverse opportunità negli ultimi anni. Proprio a febbraio sono stati presi Zielinski dal Napoli e Taremi, due colpi importanti per rinforzare la rosa nerazzurra.

Ausilio ha anche affrontato il tema delle commissioni, spiegando che sono presenti sia per i parametri zero che per i giocatori acquistati a titolo definitivo: “Le commissioni più alte ci sono per i trasferimenti più importanti”.

Le parole di Ausilio gettano luce sulle strategie di mercato dell’Inter, sempre attenta a cogliere le opportunità che si presentano, sia in entrata che in uscita. Resta il mistero di come possa fare mercato una società con i conti in profondo rosso.