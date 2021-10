Insigne, le pagelle esaltano il gesto da fuoriclasse: meraviglioso

Le pagelle incoronano Insigne in Napoli-Legia Varsavia, sfida di Europa League vinta dagli uomini di Spalletti per 3-0. A sbloccare la partita ci ha pensato proprio insigne con un gol fantastico di prima intenzione al volo. Un tiro di una difficoltà clamorosa, anche perché in un primo momento Insigne non stava pensando al tiro. Se si guarda l’azione, infatti, si vede come il linguaggio del corpo del numero 24 del Napoli faccia intendere che voglia fare uno stop. Poi quando vede la palla tesa ed un minimo di spazio ruba il tempo al difensore e compia una magia assoluta. Ecco perché le pagelle esaltano Insigne in Napoli-Legia Varsavia. Una sfida complicata, come ammesso dallo stesso Insigne che ha parlato anche del rinnovo. Gara da vincere assolutamente che Spalletti ha saputo cambiare in corsa e che riporta il Napoli in piena corsa per la qualificazione al turno successivo di Europa League.

Napoli-Legia Varsavia: le pagelle di Insigne