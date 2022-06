Insigne in Canada il 24 giugno: scelto il numero di maglia

Insigne sarà in Canada il 24 giugno. L’ex capitano del Napoli ha scelto anche il numero di maglia nel segno della continuità.

Lorenzo Insigne è infortunato, e non ha partecipato alla sfida della Nazionale con l’Argentina, però l’incontro con Messi a Wembley è stato puntualmente documentato a mezzo Instagram.

Insigne si prepara gradualmente ad accogliere la quali­fica di giocatore del Toronto FC. Considerando che ormai l’esperienza a Napoli è ­finita e Lorenzino ha ricevuto anche il dovuto omaggio di un Maradona emozionato e stracolmo di tifosi, la locuzione “Napoli player” è stata rimossa dai suoi profili social.

In attesa di smaltire il problema muscolare accusato in allenamento con la nazionale dell’Italia, comunque, la famiglia Insigne continua a preparare il trasferimento in Canada. Il contratto con il club azzurro scadrà ufficialmente il 30 giugno e lui dal 1° luglio sarà libero di giocare con la sua nuova squadra, ma la partenza per Toronto andrà in scena il 24 giugno dopo un po’ di vacanza.

Il 24, una sorta di segno del destino, considerando che il suo numero di maglia è sempre stato proprio il 24 e lo ha chiesto anche alla sua nuova squadra. Di recente, tra l’altro, un membro del suo entourage è volato più volte Oltreoceano per defi­nire tutti gli aspetti relativi all’alloggio, e dunque alla casa, e alle altre questioni di carattere logistico. Il conto alla rovescia è cominciato.