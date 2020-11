Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno deciso di fare una sessione di allenamento extra a Castel Volturno in vista di Napoli-Milan.

Hanno giocatore e sono stati protagonisti con le rispettive nazionali ma Mertens e Insigne non vogliono mollare nulla, tanto che ieri a Castel Volturno hanno voluto allenarsi anche di pomeriggio. Gazzetta dello Sport scrive dei due attaccanti azzurri che hanno deciso di scendere in campo per una ulteriore sessione di allenamento nonostante non fosse prevista dalla tabella di marcia.

Lo ha fatto anche Dries Mertens, reduce dalle due gare giocate col Belgio. E questo dà la dimensione di come il Capitano dia segnali importanti all’ambiente così come «Ciro» che da anni è uno dei leader indiscussi dello spogliatoio azzurro. Non a caso capita alla vigilia della sfida tanto attesa alla capolista Milan. Un momento magico quello di Lorenzo, nemmeno pensabile un anno fa, quando il Napoli era spaccato in gruppuscoli in guerra, Insigne non era manco sicuro di giocare e la squadra vivacchiava a metà classifica, con qualche acuto solo in Champions. “Mister, noi ci vogliamo allenare anche se non è previsto“, le parole di Insigne e Mertens a Gattuso. Il coach ha reagito con soddisfazione alla decisione dei due calciatori. Il gruppo azzurro è più unito che mai.

I due saranno saranno protagonisti nella prossima sfida con il Milan. Ci sono tre ballottaggi attualmente in corso ma sia Mertens che Insigne sono sicuri di giocare dal primo minuto domenica sera al San Paolo.