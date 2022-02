Insigne: decima assenza stagione. Senza il capitano si vince, ma non sempre

Ancora un infortunio muscolare per Lorenzo Insigne, in una stagione piagata da problemi fisici. L’ultima della sua carriera al Napoli sta diventando molto complicata, tra assenze e qualche prestazione sotto tono. Eppure l’impegno, Insigne non lo fa mancare mai, si arrende solo alle problematiche fisiche e spesso stringe i denti per essere in campo. Questa volta un affaticamento muscolare lo ha fermato, così Insigne non giocherà a Cagliari. Il capitano non è stato convocato insieme con Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano, sicuri assenti dalla sfida alla Unipol Arena. Ma Spalletti dovrà fare i conti con qualche altro problema, come quello di Fabian Ruiz, che soffre di pubalgia e andrà in panchina. Non sarà titolare nemmeno Osimhen, al suo posto Petagna. Per questo motivo il tecnico del Napoli varerà un nuovo modulo per il mach Cagliari-Napoli che si gioca oggi alle 19.00.

Lo score senza Insigne

Corriere dello Sport si sofferma sulle assenze stagionali: questa con il Cagliari sarà la decima. Senza il capitano il Napoli ha vinto cinque volte, mentre per altre quattro non è riuscito a trovare la vittoria. “In Europa League, per affaticamento muscolare e problemi al ginocchio e poi al polpaccio, Insigne ha saltato le trasferte con Legia Varsavia (vittoria del Napoli per 4-1) e Spartak Mosca (ko per 2-1) e la sfida interna col Leicester terminata 3-2. In campionato, il 31 ottobre, nel derby dell’Arechi contro la Salernitana, Spalletti lo lasciò in panchina per affaticamento muscolare. Il Napoli vinse quel match. Un problema al polpaccio lo ha tenuto fuori dalla sconfitta degli azzurri con l’Atalanta al Maradona, così come da quella vittoriosa trasferta con il Milan con gol di Elmas“. Poi Corriere dello Sport aggiunge: “Prima dello Spezia, che vinse senza tirare in porta, Insigne si fermò a causa del Covid, col Bologna, il 17 gennaio, quando Lozano fece doppietta, per un problema agli adduttori, lo stesso che lo costrinse a dare forfait negli ottavi di Coppa Italia persi per 5-2 ai supplementari con la Fiorentina“.