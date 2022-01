Insigne bilancio del 2021: “Che soddisfazione la Coppa”

Lorenzo Insigne traccia un bilancio del 2021. Il capitano del Napoli sui social ricorda con grande entusiasmo la vittoria degli Europei con l’Italia. Una grandissima soddisfazione per Insigne la vittoria del campionato europeo di calcio con l’Italia, in cui ha segnato ache quel gol bellissimo al Belgio.

Al termine del 2021 e con il 2022 appena cominciato Insigne sui social scrive: “Quest’anno giunge al termine con i suoi alti e i suoi bassi per tutti.. Ho realizzato un sogno che mi resterà dentro per sempre, alzare quella coppa è stato per me e per i miei compagni un’emozione indescrivibile soprattutto in un momento in cui il mondo intero viveva e purtroppo continuiamo a vivere un momento particolare, un momento difficile.. Momenti che mi auguro in questo nuovo anno possano diventare solo ricordi. BUON ANNO A TUTTI“.

Insigne è al centro delle vicende di mercato del Napoli. Oramai l’accordo tra Insigne ed il Toronto è quasi concluso, con il trasferimento che dovrà avvenire a fine stagione, ovvero a giugno del 2022. L’attaccante napoletano saluterà la squadra in cui è cresciuto, per la quale si è battuto e lo farà non nel migliore dei modi. Sarà forse anche per questo che non c’è traccia di Napoli nel suo messaggio.