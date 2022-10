Infortunio Rrahmani, domani gli esami medici. Novità per Osimhen

L’infortunio di Amir Rrahmani preoccupa il Napoli: domani svolgerà gli esami medici per verificare la condizione. Novità dal report giornaliero su Victor Osimhen

L’infortunio di Amir Rrahmani crea allarmismo in casa Napoli: domani verranno svolti i test medici. Il club azzurro pubblica il report dell’allenamento, pubblicando novità su Osimhen. Questo il testo comunicato dall’ufficio stampa sul sito ufficiale: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio allo Zini hanno svolto lavoro rigenerante”.

Gli altri uomini della rosa allenata da mister Luciano Spalletti presenti quest’oggi al centro sportivo del sodalizio campano, “sono stati impegnati in lavoro di forza, possesso palla e partitina a campo ridotto”, si legge nella nota diffusa dal club partenopeo attraverso i suoi organi di informazione societari.

Il Napoli aggiorna la condizione di Rrahmani e Osimhen

Quanto alla situazione dei calciatori acciaccati, infine: “Rrahmani ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici. Victor Osimhen, invece, ha svolto l’intera seduta in gruppo”. Buone notizie, dunque, per il bomber nigeriano che quindi dovrebbe essere convocato per la sfida di mercoledì contro l’Ajax, gara valevole per la quarta giornata del girone A di Champions League.