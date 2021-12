Infortunio Lobotka: c’è preoccupazione, sarebbe una beffa

L’infortunio di Stanislav Lobotka tiene in ansia il Napoli, il giocatore slovacco si sottoporrà oggi ad esami strumentali. Lobotka ha sentito un indurimento del muscolo, un po’ come quello avvertito da Insigne qualche giorno addietro, che gli ha poi fatto saltare la sfida con l’Atalanta. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport in casa Napoli c’è preoccupazione per l’infortunio di Lobotka, che ha preso una botta con l’Atalanta ed è stato costretto ad uscire, nonostante abbia provato a resistere. Il centrocampista stava giocando un’ottima partita fino a quel momento, facendo girare la squadra e dando respiro alla manovra azzurra. Non è un caso che con la sua uscita dal campo il Napoli ha fatto molta fatica ad uscire dalla morsa dei nerazzurri.

Lobotka dopo l’infortunio farà dei test specifici che faranno capire i tempi di recupero. Spalletti spera in meglio, anche perché ha tanti assenti o giocatori che stanno per rientrare da un infortunio. Proprio a centrocampo c’è l’emergenza maggiore. Fabian Ruiz e Anguissa vanno verso il recupero, ma ovviamente non saranno al top della forma fisica. Lo spagnolo può essere pronto per il Leicester, mentre per il camerunense bisognerà attendere la sfida con l’Empoli. La speranza è che per Lobotka sia solo una botta e niente di preoccupante. Intanto qualche buona notizia arriva anche per Insigne, pronto a mettersi di nuovo a disposizione del tecnico azzurro per la gara di Europa League. Sul fronte infortuni bisogna ancora attendere per vedere in campo Koulilbaly e Osimhen.