Infortunio Di Lorenzo, ufficiale: “Distorsione secondo grado. Lascia il ritiro dell’Italia”, tempi di recupero

Giovanni Di Lorenzo ha subito una distorsione di secondo grado al ginocchio destro, lascia il ritiro dell’Italia e fa ritorno a Napoli. Il difensore azzurro si era infortunato durante Napoli-Udinese, match della 30sima giornata di Serie A, giocato allo stadio Diego Armando Maradona. L’infortunio di Di Lorenzo è apparso subito grave, dato che il giocatore dopo lo scontro con il portiere Silvestri ha provato a restare in campo, ma ha dovuto poi abbandonarlo. Spalletti ha così fatto entrare il giovane Zanoli.

Infortunio Di Lorenzo: tempi di recupero

Il Napoli in un comunicato ufficiale fa sapere le condizioni di Di Lorenzo: “Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni“.

Di Lorenzo salta le sfide playoff dell’Italia di Mancini, che deve ancora qualificarsi per i mondiali di Qatar 2022. Molto difficile se non impossibile che Di Lorenzo vada in campo per Atalanta-Napoli, match che si gioca il 3 aprile 2022 a Bergamo. Al momento per Di Lorenzo si parla di 1 mese di stop.

Per la sfida Atalanta-Napoli ci sono già due assenti sicuri: Rrahmani e Osimhen che erano diffidati e sono stati ammoniti durante Napoli-Udinese. Totalmente inventata l’ammonizione di Osimhen, che a termini di regolamento non esiste.