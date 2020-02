Infortunio alla caviglia di Mertens: ecco le previsioni di recupero

Infortunio alla caviglia per Dries Mertens è uscito al 54′ della sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona, dopo uno scontro con Busquets.

Verranno monitorate anche in giornata le condizioni di Dries Mertens uscito per un infortunio alla caviglia dalla partita con il Barcellona. L’autore del gol del Napoli ha subito un durissimo colpo dopo aver colpito il piede di Busquets. Un colpo che ha tenuto il belga a terra per qualche minuto, poi ha cercato anche di riprendere a giocare ma non è stato possibile. Troppo forte l’impatto della sua caviglia con i tacchetti dello spagnolo, colpiti mentre l’attaccante del Napoli stava cercando di spazzare il pallone. Mertens invece di colpire il pallone ha preso i tacchetti dell’avversario, senza frenare in alcun modo la forza del suo calcio. Questo non ha fatto altro che aumentare la portata del colpo che ha costretto l’attaccante azzurro a lasciare il campo.

I tempi di recupero per l’infortunio di Mertens

Mertens salterà sicuramente la sfida di sabato con il Torino prevista alle 20.45. Almeno queste sono le prime indicazioni che provengono dallo staff medico del Napoli. L’infortunio alla caviglia di Mertens dovrebbe prevedere circa 10 giorni di prognosi, quindi il belga potrebbe saltare anche la semifinale di ritorno con l’Inter del San Paolo. Se l’esclusione con il Torino appare certa, non si può dire la stessa cosa rispetto alla gara con l’Inter. Molto dipenderà da come il calciatore ha assorbito il colpo e le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. L’assenza di Mertens, che ha raggiunto il record di gol di Hamsik a 121 reti, è sicuramente un duro colpo per Gattuso. Il tecnico del Napoli aveva trovato nell’attaccante belga un investimento sicuro su cui puntare in attacco. Dopo il rientro dal problema fisico, che lo aveva tenuto fuori per diverse settimane, Mertens era sembrato in ottima forma. Ora dovrà fermarsi di nuovo dando spazio a Milik.