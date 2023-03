Infortuni Kim e Meret: Il comunicato della SSC Napoli

Kim e Meret, hanno accusato problemi in occasione di Napoli-Atalanta. Arriva il comunicato ufficiale della SSC Napoli.

La SSC Napoli ha reso noto un comunicato ufficiale in merito agli infortuni di Meret e Kim Min-Jae durante la partita contro l’Atalanta, vinta dai partenopei e che ha visto il ritorno in vetta alla classifica della squadra di Spalletti. Meret ha dovuto alzare bandiera bianca per un dolore al polso, che si è riacutizzato poco prima del fischio d’inizio, ed è stato sostituito da Gollini, che ha disputato un’ottima partita. Anche Kim Min-Jae ha subito un problema fisico e ha dovuto abbandonare il campo al 30′ del secondo tempo, dopo aver avuto un confronto acceso con Zapata. Il difensore sudcoreano è stato sostituito da Juan Jesus.

Tuttavia, nonostante gli infortuni, il Napoli è riuscito a ottenere una netta vittoria contro l’Atalanta, grazie soprattutto alla prestazione di Kvaratskhelia, autore di un gol destinato a restare nella storia del campionato. La squadra di Spalletti ha mostrato un grande potenziale tecnico-tattico e atletico, non lasciando scampo agli avversari soprattutto nel secondo tempo della partita.

Meret e Kim: Il comunicato ufficiale del Napoli

“Alex Meret ha accusato un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match contro l’Atalanta. Kim è uscito nel finale di gara per un risentimento al polpaccio”.

Luciano Spalletti ha rassicurato tutti sul difensore Coreano. Restano da valutare per il portiere i tempi di recupero dopo aver valutato in maniera più approfondita l’entità dell’infortunio e definito le modalità con cui gestirlo.