Incocciati mette in guardia: “Nel Napoli si corre il rischio di un nuovo ammutinamento”

L’ex attaccante azzurro, Peppe Incocciati, avvisa: “Il rischio di ripetere quanto successo con Ancelotti è concreto anche quest’anno”.

In un’intervista esclusiva rilasciata durante il Marte Sport Show su Radio Marte, l’ex attaccante del Napoli, Peppe Incocciati, ha sollevato l’allarme riguardo a un possibile nuovo ammutinamento della squadra. “Perché i Campioni d’Italia hanno smarrito così clamorosamente il bandolo della matassa? Può succedere. Nel Napoli si corre il rischio di un nuovo ammutinamento della squadra come successo quando in panchina c’era Carlo Ancelotti? Per quelli che sono stati gli accadimenti unici, il pericolo c’è,” ha affermato Incocciati, esprimendo le sue preoccupazioni sulla situazione attuale del club.

Secondo l’ex giocatore azzurro, quando l’autorità dell’allenatore viene minata, come è stato fatto da De Laurentiis con Rudi Garcia, i calciatori trovano alibi per le loro prestazioni deludenti e evitano di assumersi le proprie responsabilità. Incocciati ha sottolineato che alcuni giocatori, anche se dotati di talento eccezionale, non stanno performando come dovrebbero. “Il dato di fatto è che ragazzi che fino all’anno scorso erano poco conosciuti, pur avendo caratteristiche eccellenti, come Kvaratskhelia, quest’anno si vedono fermati dalle contromosse degli avversari. Insomma, loro per primi devono dare qualcosa in più,” ha aggiunto.