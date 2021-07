Inaugurazione stadio Maradona. Adl infastidito, non è stato avvisato.

L’inaugurazione dello stadio Maradona ė l’ennesima scintilla tra il comune di Napoli e il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron azzurro sarebbe molto infastidito dall’agire del comune

“Se è vero che il Comune è proprietario dello stadio Maradona, ha una convenzione con il Napoli che è concessionario e dunque affittuario. E appare quantomeno singolare che su una questione che riguarda il calcio il Napoli alla fine non sia stato coinvolto, per non dire avvertito”.

La Gazzetta aggiunge ulteriori dettagli: “Quello che filtra dal club di De Laurentiis è proprio una certa sorpresa per l’iniziativa. Anche perché il presidente si è attivato da tempo per la realizzazione di un’altra statua da mettere all’interno dell’impianto”.