Impallomeni: “Chiesa il Kvaratskhelia dell’Italia? Kvicha è più forte”

Il giornalista ed ex calciatore Impallomeni ha parlato del paragone tra Chiesa e Kvaratskhelia in Nazionale, affermando che il georgiano del Napoli è più forte.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del nuovo corso della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, soffermandosi in particolare sul paragone tra Federico Chiesa e Kvicha Kvaratskhelia. Alcuni hanno accostato Chiesa al ruolo di “Kvaratskhelia di Mancini”, vista la sua capacità di saltare l’uomo e puntare la porta. Impallomeni però non è d’accordo con questo paragone.

Intervistato ai microfoni di Radio Marte, Impallomeni ha dichiarato: “Chiesa il Kvaratskhelia di Mancini? Assolutamente no, Kvaratskhelia è più forte“. Secondo l’opinione dell’ex calciatore, quindi, il talento georgiano del Napoli non può essere paragonato all’esterno della Juventus e della Nazionale.

“Kvaratskhelia è di un altro livello – ha proseguito Impallomeni – ha una capacità di puntare l’uomo e creare superiorità numerica che sinceramente in Italia non vedo in nessun altro calciatore“. Parole importanti da parte di un esperto del nostro calcio, che collocano Kvaratskhelia tra i migliori nel suo ruolo in Serie A.

In attesa di vederlo brillare anche con la maglia della Georgia, il georgiano si candida ad essere un punto fermo del Napoli e un possibile protagonista del prossimo Mondiale in Qatar.