Immobile non convocato per Italia-Inghilterra: chi gioca con Raspadori? Chance anche per Zerbin

Ciro Immobile non gioca Italia-Inghilterra, l’attaccante della Lazio si è fermato per un problema muscolare. Roberto Mancini dovrà fare a meno anche del suo miglior bomber in rosa, perché Ciro Immobile non potrà giocare in Nations League contro l’Inghilterra a causa di un problema muscolare e non è stato nemmeno convocato per la sfida del Meazza. Lunghissima la lista degli assenti per l’Italia che deve rinunciare a: Verratti, Pellegrini, Politano, Toani, Chiesa, Berardi, Florenzi, Insigne, Locatelli, Spinazzola ed anche ad Immobile.

A questo punto Mancini sembra orientato a stravolgere l’attacco dove la certezza resta Raspadori del Napoli che agirà da esterno mancino nel 4-3-3 e andrà a supportare Scamacca, suo ex compagno al Sassuolo ed ora in forza al West Ham. Sulla fascia destra c’è la novità Gnonto che sembra aver scavalcato nelle scelte sia Gabbiadini che Cancellieri. Su quella fascia ci sono anche Grifo e l’altro napoletano, Zerbin che possono giocare e potrebbero entrare a partita in corso.