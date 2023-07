Il Napoli vuole Samardzic, l’Udinese pone Condizioni Udogie

Lazar Samardzic al Napoli. L’Udinese fissa il prezzo e propone un affare simile a quello fatto per Udogie.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sta lavorando sul mercato per fortificare la squadra in vista della prossima stagione. Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, è tra le priorità del club partenopeo, considerato perfetto per la formazione del tecnico Rudi Garcia.

Samardzic, classe 2002, ha dimostrato le sue qualità nella scorsa stagione, attirando l’attenzione delle squadre più blasonate del campionato italiano. Il tedesco potrebbe giocare sia come mezzala nel 4-3-3 che come seconda punta nel 4-2-3-1, gli schemi prediletti da Garcia.

Il Napoli, che ha recentemente nominato Meluso nuovo direttore sportivo, ha in programma di accelerare le operazioni di mercato nei prossimi giorni. Sia la Juventus che l’Inter seguono con interesse Samardzic, ma il Napoli sembra in pole position.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la strategia del Napoli potrebbe essere legata al futuro di Piotr Zielinski, che è in scadenza di contratto e potrebbe accettare un’offerta di 12 milioni a stagione dall’Al-Ahli.

L’Udinese ha fissato il prezzo di Samardzic a 25 milioni di euro e vorrebbe proporre un accordo simile a quello realizzato con Udogie, ovvero la cessione del giocatore con un prestito di un anno in bianconero. Questa opzione potrebbe essere problematica per il Napoli, che vorrebbe inserire Samardzic immediatamente nel proprio progetto.

Come si evolverà questa situazione? Il calciomercato promette sorprese. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.