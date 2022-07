Il Napoli vuole ‘riprendere’ Mertens, Petagna al Monza: arriva il sostituto

Il Napoli perde Kalidou Koulibaly ma Cristiano Giuntoli lavora ancora sul calciomercato sia in entrata che in uscita su altre operazioni. Ci sono tanti nodi ancora da risolvere in casa azzurra e la cessione di Koulibaly al Chelsea è solo uno di questi. Secondo Sportmediaset il Napoli vuole riprendersi Mertens e ci sono degli spiragli affinché il giocatore belga accetti la proposta di Aurelio De Laurentiis da 2,5 milioni di euro senza bonus.

Calciomercato Napoli: il sostituto di Koulibaly

Con l’addio di Koulibaly è caccia al sostituto, perché Ostigard in arrivo dal Brighton non basta, almeno numericamente serve un altro giocatore. Per ora ci sono un ventaglio di nome come Acerbi, Kim Min-jae e Milenkovic, ma è ancora presto per capire quale sia la strategia del Napoli, che di certo non può essere impreparato davanti ad una cessione come quella del senegalese. Ritorna in auge anche il nome di Senesi, difensore mancino che secondo molti addetti ai lavori sarebbe il vero obiettivo del mercato azzurro: il costo è di circa 20 milioni di euro.

Ma il Napoli lavora anche ad altri movimenti, con Petagna che è vicino al Monza e Giovanni Simeone pronto a vestire l’azzurro. Cristiano Giuntoli lo segue da tempo e vuole portarlo al Napoli per fargli fare il vice Osimhen. Il nigeriano è arrivato oggi a Dimaro accolto dal boato del tifosi.