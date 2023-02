Il Napoli spazza via la Cremonese: arriva il tweet di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis festeggia la vittoria del Napoli con la Cremonese, a fine partita arriva il tweet del presidente della SSCN.

“Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che mette il sigillo sulla partita. Avanti così” scrive il presidente Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Cremonese.

Il patron azzurro ha assistito la sfida allo stadio Diego Armando Maradona e si è goduto la vittoria numero 19 di questo campionato della squadra azzurra. Ma Spalletti predica calma e non vuole che si pensi di aver raggiunto già l’obiettivo.

Stessa cosa che fa anche Di Lorenzo, anche se non si nasconde parlando dell’obiettivo scudetto. In casa Napoli cresce la consapevolezza che il titolo si può vincere, che le possibilità aumentano, ma che non bisogna dare nulla per scontato.