Di Lorenzo: “Scudetto? Non ci nascondiamo. Fascia di capitano è un onore”

Giovanni Di Lorenzo parla dopo Napoli-Cremonese 3-0, vittoria arrivata grazie alle reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas.

Di Lorenzo ai microfoni di Dazn: “La fascia di capitano del Napoli è veramente bella pesante, si sente che l’hanno indossata grandi calciatori. Cosa ho provato quando mi hanno dato la fascia? Sappiamo tutti che abbiamo passato un’estate particolare con queste partenze eccellenti. L’obiettivo era quello di formare un nuovo gruppo ed ho cominciato a lavorare in questa direzione. Io lavoro tutti i giorni per meritarmi questa fascia, che per me è un grande onore“.

Il capitano azzurro sullo scudetto dice: “Sappiamo che c’è una grande opportunità, inutile nascondersi. Ovviamente non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo pensare a partita dopo partita. L’unica strada per farla è lavorare al meglio in allenamento“. Un riferimento fatto anche da Luciano Spalletti durante l’intervista dopo Napoli-Cremonese.

In chiusura Di Lorenzo ha parlato anche di Kvaratskhelia: “Sta facendo cose veramente importanti, è un grande calciatore e ci sta dando una grandissima mano“.