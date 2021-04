Il Napoli ritorna a spaccarsi a centrocampo: praterie per Cuadrado e Chiesa

Il Napoli esce sconfitto con la Juventus, ma la squadra azzurra ha lasciato troppo spazio alla velocità di Chiesa e Cuadrado.

Il Napoli sconfitto dalla Juventus ha messo in ‘mostra’ un suo difetto che sembrava aver corretto: il centrocampo spaccato. Soprattutto nel primo tempo la mediana azzurra ha sofferto tremendamente le offensive dei bianconeri che hanno affondato facilmente negli spazi lasciati dal Napoli. Cuadrado e Chiesa hanno corso spesso con tanto campo davanti e senza un vero e proprio filtro. L’assenza del centrocampo in fase di contenimento ha spesso esposto gli azzurri agli attacchi avversari, con i giocatori del Napoli che in affanno sono stati saltati in dribbling pure da Danilo.

Un Lozano non in perfetta forma ha faticato a rientrare sempre in difesa, mentre il gol di Ronaldo nasce da una giocata di Chiesa che si è bevuto per due volte Hysaj prima di poter crossare e centrare il portoghese solo in mezzo a due difensori azzurri. Ma quello che è mancato più di ogni altra cosa è stato quel filtro a centrocampo, utile non solo in fase difensiva, ma anche durante la costruzione del gioco. Troppo spesso la squadra di Gattuso (che può recriminare per un rigore non concesso) sembrava a corto di idee, soprattutto in fase di impostazione.