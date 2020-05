Il Napoli è tornato a lavorare sui campi del centro sportivo di Castel Volturno. Gennaro Gattuso ritrova la sua squadra che è allenata in micro gruppi.

Il protocollo per gli allenamenti della SSC Napoli era rigidissimo già da prima che fosse imposto il lockdown. La società partenopea aveva cercato fin da subito di tutelare la salute di giocatori e staff e lo sta facendo anche in questa fase di ripresa degli allenamenti. Repubblica racconta la prima giornata dopo 59 giorni di stop. Il primo ad arrivare a Castel Volturno è stato l’allenatore Gennaro Gattuso, con il nuovo look con barba lunga. Presente anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis. I primi a scendere in campo sono stati i tre portieri, due ore di esercizi e poi via a tutti gli altri. I giocatori sono allenati in gruppi da 4 sfruttando i tre campo di Castel Volturno. Parola d’ordine rispettare il protocollo sanitario.

Napoli, ripresa allenamenti

Saluti a distanza e sorrisi. Repubblica racconta di un buon umore tra la truppa azzurra, felice di ritrovarsi seppur non tutti insieme nello stesso momento. L’unico assente di giornata è stato Giovanni Di Lorenzo, esonerato dagli allenamenti per la nascita della figlia Azzurra. Nessun discorso di Gattuso che ha continuato a mantenere il rapporto con i suoi calciatori per tutto il periodo di stop agli allenamento. Il tecnico è soddisfatto del lavoro a casa dei suoi calciatori, che si sono presentati in buona forma. Gattuso è soddisfatto di come ha trovato il gruppo, sia fisicamente che moralmente. C’è tanta voglia di ripartire, ma al momento non si sa ancora se sarà possibile. Qualche segnale positivo è stato lanciato dal governo in questi giorni, ma si è ben lontani da avere una certezza. La strada è ancora in salita e la ripresa del campionato non è ancora assicurata.