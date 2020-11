Il Napoli intitoli lo stadio a Maradona. Arivva l’appello dei tifosi napoletani

Il Napoli ed i napoletani da oggi sono un po’ più soli, Maradona è morto. La notizia arrivata dall’Argentina la notizia ha sconvolge il mondo intero e sopratutto la sua Napoli.

Diego Armando Maradona è morto all’età di 60 anni a causa di un attacco cardiorespiratorio nella sua casa di Tigre, dove si era trasferito dopo l’operazione subita alla testa.

Il mondo del calcio e non solo in lutto per la scomparsa di una leggenda. Un pugno al cuore per tutti i tifosi del Napoli, che piangono la perdita di uno dei più grandi personaggi della storia, il più grande di sempre sul terreno di gioco.

Lo scrittore Angelo Forgione si è fatto portavoce del desiderio dei napoletani: “intitolare il san paolo a Maradona“. Lo stadio di fuori grotta è stata e sarà sempre la casa di Diego. I tifosi azzurri hanno lanciato un appello al calcio Napoli affinché si intitoli lo stadio a Diego Armando Maradona.

Ecco le parole di Forgione:

“Napoli, l’Argentina, il Calcio e chi l’ha vissuto e amato per quel che era passano con dolore immenso al tempo senza Diego.

La retorica di un’Italia che l’ha biasimato e persino odiato, oggi, risparmi la finta commozione di chi non ha capito quanto fosse un uomo solo, spremuto, sin da giovane.

Ma Maradona non muore. Il suo mito sopravviverà per sempre. Sempre!

Napoli, ora, gli intitoli lo stadio, il teatro delle sue meraviglie. Glielo deve per i prodigi e le gioie che ha regalato alla città. San Paolo capirà.

Grazie di tutto, campione mio.

Viva il Re! ”

Se anche tu vuoi che il Napoli intitoli lo stadio a Maradona firma la petizione Qui