Il Napoli guarda al Verona, Giuntoli pronto al colpo

Il Napoli può perdere Fabian Ruiz a fine stagione, per questo Cristiano Giuntoli pensa a Ivan Ilic centrocampista del Verona. L’identikit è di quelli perfetti per Aurelio De Laurentiis. Ilic ha 21 anni ma gi esperienza in Serie A, inoltre può essere un ottimo prospetto per il presente, ma soprattutto per il futuro. Ilici ha grandi margini di crescita, ma già in questa stagione è un punto fermo del Verona che sta disputando un ottimo campionato.

Secondo le ultime voci di mercato Ilic piace al Napoli con Giuntoli che ci sta lavorando attentamente. Tanto che il vero obiettivo del mercato del Napoli non sarebbe Barak. Il centrocampista ceco è un altro giocatore che sta disputando un’ottima stagione ed a 27 anni sembra avere una maturazione già completata. Ma Ilic può essere il sostituto di Fabian al Napoli. Il centrocampista spagnolo sembra oramai orientato a lasciare la Campania a fine stagione. Come detto durante il compleanno, Fabian sente nostalgia di familiari ed amici spagnoli.