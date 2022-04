Corriere dello Sport – Osimhen ha già un erede al Napoli, Giuntoli ci prova

Victor Osimhen piace in Premier League il Napoli lo cede, ma solo se dovesse arrivare una cifra veramente irrinunciabile. Il giocatore nigeriano ha messo a segno fino ad ora 15 gol in stagione, saltando 16 partite per infortunio e Covid. I riflettori si sono accesi sui di lui e la Premier è una tentazione forte. Secondo Corriere dello Sport, il Napoli può cedere Osimhen per 120 milioni di sterline, circa 143 milioni di euro. Una cifra esagerata che farebbe vacillare chiunque. Ma ovviamente bisognerà trovare un sostituto e con quei soldi a disposizione, non sarebbe molto difficile.

Scamacca al Napoli

Cristiano Giuntoli si è già messo a lavoro per trovare un erede di Osimhen. Questo non significa che il nigeriano sarà sicuramente ceduto, il Napoli proverà a tenerlo ad ogni costo. Ma se dovesse arrivare veramente un’offerta monstre dalla Premier League, allora non ci potrà far trovare senza soluzioni alternative. Secondo Corriere dello Sport, l’erede di Osimhen al Napoli può essere Scamacca. Giuntoli lo valuta attentamente e sono molte le voci di mercato che portano al talento del Sassuolo che costa almeno 30 milioni di euro e piace moltissimo all’Inter. Il Napoli continua a tenere traccia del giocatore, in attesa di capire se dovrà lanciare l’offensiva.